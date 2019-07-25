СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

В СБУ пояснили, что во время проведения следственных действий не обнаружили нарушений со стороны экипажа, поэтому оснований для его задержания не было. Ведомство подчеркнуло, что права и свободы моряков не нарушались. «Украина является правовым государством, которое добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решения Международного трибунала ООН», — заключили в СБУ.

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Об освобождении экипажа стало известно ранее 25 июля. С моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Они проходят по делу как свидетели и никаких ограничений на передвижение не имеют.

Российский танкер задержали днем 25 июля. По данным СБУ, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В настоящий момент готовится ходатайство для ареста.

Российская сторона указала на незаконность задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее как можно скорее.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

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