Украинские пограничники пожаловались на русский зеленый луч

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч, который по вечерам освещает их корабли со стороны позиций российской береговой охраны в Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент известно о двух подобных инцидентах, которые происходят по вечерам в одно и то же время. Однако оба раза ни техника, ни экипаж украинских кораблей не пострадали. Тем не менее, украинские пограничники опасаются, что угроза жизни для них сохраняется, в связи с чем были «приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала».

Материалы по теме СБУ задержала российский танкер Украина уверена, что судно причастно к инциденту в Керченском проливе

Ранее СБУ задержала российский танкер 25 июля в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере был проведен обыск и допрошены члены экипажа. Спустя несколько часов моряков отпустили, вскоре они должны прибыть в Россию.

В МИД России заявили, что если украинское государство захватило судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться. Киеву также стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море, отметили в министерстве.

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