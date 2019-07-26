На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера

Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.

Новинский считает, что политик использует связи, оставшиеся в силовых структурах страны, чтобы помешать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению депутата, бывший глава государства хочет испортить мирное урегулирование конфликта с Россией, на которое рассчитывают обе стороны.

«Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться. Телефонный разговор между двумя лидерами усилил этот оптимизм. Но захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами», — сказал Новинский.

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Российский танкер задержали в порту Измаила Одесской области 25 июля. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Российская сторона указала на незаконность задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее как можно скорее.

Позже экипаж судна отпустили. В СБУ пояснили, что моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет. Они отправились в Кишинев, откуда вылетели в Москву.

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