Моряки с захваченного Украиной российского танкера прилетели в Москву

Экипаж задержанного Украиной российского танкера прилетел в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс».

Моряки прибыли в аэропорт Домодедово рейсом из Кишинева. Капитан судна Илья Дребязка рассказал агентству, что не будет давать показания украинскому суду. Он пояснил, что моряки не имеют отношения к событиям в Керченском проливе осенью 2018 года, поэтому не могут проходить свидетелями по этому делу.

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Ранее капитан рассказал, что судно зашло в порт на ремонт и предоставило все необходимые формы перед заходом в гавань. Сотрудники прокуратуры провели на судне обыск и изъяли документы, однако проведение следственных действий не было согласовано с российским консулом несмотря на то, что судно под российским флагом — это территория России.

Российский танкер задержали в порту Измаила Одесской области 25 июля. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Позже экипаж судна отпустили. В СБУ пояснили, что моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет. Они отправились в Кишинев, откуда вылетели в Москву.

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