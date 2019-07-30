МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit

Оспаривать постановление об аресте задержанного на Украине танкера NIKA SPIRIT должен владелец судна. Об этом в интервью радиостанции «Коммерсант FM» заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, решение о судьбе судна находится в компетенции украинских судебных властей, и поскольку корабль находится в частном владении, «все должна решить судебная инстанция». При этом он отметил, что в Москве будут наблюдать за сложившейся ситуацией.

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Карасин также заявил, что для России главным было освободить моряков. «Наши граждане уже находятся давно дома», — резюмировал он.

Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера. По словам представителя российской дипмиссии, ответа пока не последовало.

СБУ задержала российский танкер 25 июля в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере был проведен обыск и допрошены члены экипажа, несмотря на то что территория корабля является территорией России. Спустя несколько часов моряков отпустили, они вернулись в Россию.

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