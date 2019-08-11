На Украине обыскали танкер из-за посещения Крыма

Украинские силовики провели обыск на танкере «Мария», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав украинской Генпрокуратуры.

Обыски прошли 10 августа в городе Херсон по уголовному делу о нарушении порядка въезда и выезда на «временно оккупированную территорию». По данным прокуратуры, в июне 2015 судно, которое тогда носило название «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота в Севастополе.

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Судно построено в 1995 году и ходит под флагом Украины, уточняет сайт vesselfinder.com. По данным портала «Водный транспорт», владелец танкера — симферопольская компания «МК «Транссервис».

В июле Служба безопасности Украины задержала российский танкер NIKA SPIRIT в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере был проведен обыск и допрошены члены экипажа, несмотря на то что территория корабля является территорией России. Спустя несколько часов моряков отпустили, они вернулись в Россию.

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