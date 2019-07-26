Механик российского танкера рассказал о действиях СБУ при обыске

Старший механик задержанного Украиной российского танкера Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время обысков вели себя корректно и говорили на русском языке. Его слова передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, сначала моряки приняли происходящее за шутку. Карпов отметил, что поднявшиеся на борт силовики не грубили и задавали стандартные вопросы на русском языке. «Украинской речи даже не слышно было», — отметил он.

Карпов добавил, что перемещение российских моряков сотрудники СБУ не ограничивали. «Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — уточнил он.

Механик отметил, что все члены экипажа рассчитывают как можно скорее вернуться домой, а сам он планирует уехать в Новороссийск, чтобы отдохнуть и найти там новую работу. В море Карпов проработал 40 лет, но такое с ним произошло впервые.

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26 июля моряки с захваченного танкера прилетели в Москву. Ранее его капитан рассказал, что судно зашло в порт на ремонт и предоставило все необходимые формы перед заходом в гавань. Сотрудники прокуратуры провели на судне обыск и изъяли документы, однако проведение следственных действий не было согласовано с российским консулом несмотря на то, что судно под российским флагом — это территория России.

Российский танкер задержали в порту Измаила Одесской области 25 июля. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Позже экипаж судна отпустили. В СБУ пояснили, что моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет. Они отправились в Кишинев, откуда вылетели в Москву.

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