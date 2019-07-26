США прокомментировали захват Украиной российского танкера

Поведение Украины в ситуации с задержанием российского танкера NEYMA в Одесской области является хорошим прецедентом для мирного разрешения споров. Об этом сообщило Посольство США в Киеве в своем Twitter-аккаунте.

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами», — говорится в сообщении.

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Ранее 26 июля капитан NEYMA Илья Дребязка рассказал, что инцидент произошел около 8 часов утра. На танкер прибыли сотрудники правоохранительных органов Украины, они провели обыск и изъяли документы. По его словам, проведение следственных действий не было согласовано с российским консулом несмотря на то, что судно под российским флагом — это территория России.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер NEYMA 25 июля в порту города Измаил Одесской области. По данным ведомства, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. После допроса весь экипаж танкера отпустили, моряки уже прибыли в Россию.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

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