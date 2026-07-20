В «Макс» прокомментировали жалобы пользователей

В пресс-службе «Макс» после жалоб на сбой заявили, что сервис работает в обычном режиме

В пресс-службе мессенджера «Макс» прокомментировали сообщения о сбое у сервиса. Об этом пишет «Подъем».

Представители мессенджера сообщили, что он работает в обычном режиме.

Как заявили в издании, пользователи пожаловались на неполадки в работе «Макс» в понедельник, 20 июля. «Пользователи рассказали, что не могут загрузить фото и видео, а у некоторых и вовсе не получается зайти в приложение и отправить сообщения», — говорится в публикации.

16 июля стало известно, что приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» пропали из Google Play. Уточнялось, что установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме.