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16:16, 20 июля 2026Спорт

Суперкомпьютер Opta составил символическую сборную чемпионата мира

Мбаппе, Месси и Родри вошли в символическую сборную ЧМ по версии суперкомпьютера Opta
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Суперкомпьютер Opta составил символическую сборную чемпионата мира по футболу-2026. Об этом сообщает Opta Sports.

Состав был определен при помощи программы Opta Index, которая учитывает усредненные показатели футболистов. В символическую сборную вошли вратарь Грегор Кобель (Швейцария), защитники Педро Порро, Пау Кубарси, Марк Кукурелья (все — Испания) и Лисандро Мартинес (Аргентина), полузащитники Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия) и Леандро Троссард (Бельгия), а также нападающие Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

Чемпионом мира-2026 стала сборная Испании. В финале подопечные Луиса де ла Фуэнте переиграли команду Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Футболисты «Реала» установили рекорд чемпионатов мира. Они первыми забили сто голов на мундиалях. Автором юбилейного мяча стал Беллингем — он отличился в матче за третье место со сборной Франции, в котором сборная Англии выиграла со счетом 6:4.

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