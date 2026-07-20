Мбаппе, Месси и Родри вошли в символическую сборную ЧМ по версии суперкомпьютера Opta

Суперкомпьютер Opta составил символическую сборную чемпионата мира по футболу-2026. Об этом сообщает Opta Sports.

Состав был определен при помощи программы Opta Index, которая учитывает усредненные показатели футболистов. В символическую сборную вошли вратарь Грегор Кобель (Швейцария), защитники Педро Порро, Пау Кубарси, Марк Кукурелья (все — Испания) и Лисандро Мартинес (Аргентина), полузащитники Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия) и Леандро Троссард (Бельгия), а также нападающие Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

Чемпионом мира-2026 стала сборная Испании. В финале подопечные Луиса де ла Фуэнте переиграли команду Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Футболисты «Реала» установили рекорд чемпионатов мира. Они первыми забили сто голов на мундиалях. Автором юбилейного мяча стал Беллингем — он отличился в матче за третье место со сборной Франции, в котором сборная Англии выиграла со счетом 6:4.