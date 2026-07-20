Футболисты «Реала» впервые в истории забили более ста голов на чемпионатах мира

Футболисты «Реала» установили рекорд чемпионатов мира (ЧМ). Об этом сообщает Opta Sports.

Игроки мадридского клуба впервые в истории забили более ста голов на чемпионатах мира. Автором юбилейного мяча стал англичанин Джуд Беллингем. Это произошло в матче за третье место ЧМ-2026 между сборными Англии и Франции. Встреча завершилась победой англичан со счетом 6:4. Гол Беллингема установил окончательный счет в матче. В той же встрече дубль оформил еще один игрок мадридского клуба — нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Англичане впервые в истории завоевали бронзовые медали на чемпионате мира.

На втором месте в рейтинге клубов по числу голов на чемпионатах мира находится «Бавария» с 87 мячами. Третье место занимает «Барселона» — 78 голов. Четвертую позицию занимает «Интер» с 76 голами.

Ранее 39-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионата мира. По этому показателю он обошел шведского футболиста Гуннара Грена, который вышел на поле в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.