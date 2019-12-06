Российское посольство прокомментировало арест судна «Севастополь» в Сингапуре

Российское посольство в Сингапуре прокомментировало ситуацию с арестом судна «Севастополь». По мнению дипломатов, она не имеет отношения к политике, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Сергей Новосельцев РИА Новости.

По его словам, судно арестовали из-за долгов, а не из-за санкций. Сингапур же пытается получить разрешение на его продажу через суд, отметил Новосельцев. «Семнадцатого декабря будет суд. Посмотрим... На самом деле то, что происходит, — это чисто коммерческий спор», — сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что российское судно имеет долги в 61 миллион рублей. Такое заявление сделал заместитель директора компании-судовладельца «Гудзон» Валерий Улискин. Эта компания находится в контакте с российскими дипломатами.

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Заместитель генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин заявлял, что «Севастополь» арестовали из-за долгов. Он рассказал, что у судна в Сингапуре вышли из строя вспомогательные двигатели, поэтому пришлось обратиться в местные ремонтные компании. «Но так как пароход под санкциями, 80 процентов компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник», — добавил Аникин.

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что у судна в Сингапуре вышли из строя вспомогательные двигатели, в результате чего его владельцам пришлось обратиться в местные ремонтные компании. Компания пыталась привезти специалистов по судоремонту из России, однако власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге, по словам Аникина, за стоянку в порту образовался долг, и судно было арестовано.

На борту сейчас находятся 12 членов экипажа. Они обеспечены электричеством и провизией. Суд по этому делу назначен на 17 декабря. Сообщается, что первоначально судно прибыло с грузом в Сингапур 26 февраля 2019 года, когда местная таможня решила досмотреть контейнеры.

В августе 2018 года США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Среди них оказался и «Гудзон». Американский минфин утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов Северной Корее. Предполагается, что груз перекачивался на северокорейские суда в открытом море.

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