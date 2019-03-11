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Южная Корея отказалась заправлять российский сухогруз

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Сухогруз российской компании «Гудзон», попавшей под санкции в 2018 году, не может выйти в море из Южной Кореи из-за отказа продавать ему топливо. Об этом рассказал РИА Новости заместитель ее генерального директора по стратегическому развитию Валерий Улискин.

По его словам, в южнокорейском порту Поханг отказываются заправлять судно «Партизан». Из-за этого экипаж не может готовить еду и обогреваться, его перевели в местную гостиницу. Также не работают швартовые лебедки, и судно не может отплыть от причала и встать на якорную стоянку.

«Судно находится в аварийной ситуации из-за отсутствия дизельного топлива, необходимого для работы его генераторов, обеспечивающих электроэнергией безопасность судна и экипажа на борту», — подчеркнул Улискин. Он пояснил, что на «Партизане» не работают пожарные насосы, аварийное оборудование, что создает угрозу безопасности судоходства и окружающей среде.

В связи с отказом заправлять сухогруз компания «Гудзон» обратилась в генконсульство России в Пусане, а также в корейские органы. Компания также направила письмо протеста капитану порта.

«Партизан» прибыл в Поханг с грузом металлолома 27 февраля. За два дня до этого на борту судна произошел взрыв. Пожар ликвидировали силами экипажа, а в порту провели экспертизу и ремонт. Отмечается, что судно готово выйти в море.

Осенью 2018-го судно компании «Гудзон» не выпускали с ремонтного завода в Китае. До этого Южная Корея задержала и затем освободила другое судно компании — «Севастополь», вставшее на ремонт в августе.

21 августа того же года США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Среди них оказалась и компания «Гудзон». Американский Минфин утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов Северной Корее. Предполагается, что груз перекачивался на северокорейские суда в открытом море.

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