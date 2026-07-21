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09:12, 21 июля 2026Путешествия

Россиянка описала город в Японии словами «похож на Санкт-Петербург»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Российская тревел-блогерша описала город в Японии словами «похож на Санкт-Петербург». Об этом она написала в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что приехала в Киото на четыре дня, и в итоге именно этот город понравился ей больше всего. «На тот момент я сравнивала его с Токио, и если проводить параллели, то для меня Токио — это Москва, а Киото — Санкт-Петербург. Строго субъективно: по ритму, по ощущениям и комфорту нахождения», — поделилась соотечественница.

Также она призналась, что город для нее стал «той самой настоящей Японией» с двухэтажными домами и переплетенными связками проводов на улицах. «Как-то тут все очень гармонично сочетается: и традиционная культура, и живая современность, и история. Вот, точно, подобрала слово: очень гармоничный город», — заключила тревел-блогерша.

Ранее россиянка описала еду в Японии фразой «опыт оказался неудачным». По словам россиянки, все обеды во время поездки были «как попало» из-за того, что она заранее ничего не бронировала.

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