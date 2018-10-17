Российское судно застряло в Китае из-за санкций

Российское судно компании «Гудзон», попавшей под санкции, не выпускают с ремонтного завода в Китае. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

По его словам, причиной задержки является вероятность введения вторичных санкций. «Судно у нас стоит в ремонте в КНР с апреля. По договору ремонт должен был окончиться в течение месяца, впереди были серьезные контракты на перевозку. С тех пор как в отношении нашей компании ввели санкции, китайская сторона выводит людей, остановила работу, не предоставляет документы. Они мотивируют это тем, что боятся вторичных санкций», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что судно готово выйти с завода с неоконченным ремонтом, однако китайская сторона препятствует этому без объяснения причин. Кроме того, большая часть ремонтных работ, включая те, что еще не выполнены, уже оплачена компанией.

Как сообщается, российское консульство в Шанхае направило в МИД страны ноту, однако решения пока нет. Помощь также оказывает представительство в КНР торгово-промышленной палаты России.

В начале октября Южная Корея освободила другое судно владивостокской компании «Гудзон», задержанное в порту Пусана. «Севастополь» встал на ремонт в августе. В том же месяце в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении него проводится проверка.

21 августа США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Среди них оказалась и «Гудзон». Американский Минфин утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов Северной Корее. Предполагается, что груз перекачивался на северокорейские суда в открытом море.

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