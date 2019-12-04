Российское судно загорелось в Норвегии

Российский рыболовецкий траулер загорелся в порту в коммуне Ботсфьорд на севере Норвегии. Об этом сообщается в Twitter полиции губернии Финнмарк.

Известно, что пожар начался на камбузе судна. Название траулера не уточняется. Отмечается, что на месте работают пожарные и сотрудники скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

В сентябре сообщалось об инциденте с российским траулером «Бухта Наездник» в Норвегии. Судно опрокинулось и частично затонуло у причала города Тромсе после того, как на нем в течение 22 часов продолжался пожар. Возгорание возникло из-за сварочных работ: искра подожгла рыбацкие сети на корме корабля.

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