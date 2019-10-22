Российское судно подало сигнал SOS в Норвегии

Российское судно подало сигнал SOS у западных берегов Норвегии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную службу спасения.

По данным агентства, речь идет о ледоколе, на борту которого находятся 33 человека. Сейчас в районе, откуда поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм.

Отмечается, что судно снизило мощность двигателя, однако сохранило способность к маневрированию.

В сентябре сообщалось об инциденте с российским траулером «Бухта Наездник» в Норвегии. Судно опрокинулось и частично затонуло у причала города Тромсе после того, как на нем в течение 22 часов продолжался пожар. Возгорание возникло из-за сварочных работ: искра подожгла рыбацкие сети на корме корабля.

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