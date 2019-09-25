Судно с российским экипажем село на мель в Швеции

svt.se

Грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель из-за того, что его капитан-россиянин уснул за штурвалом. Об этом сообщает SVT.

Сообщается, что корабль длиной 82 метра сель на мель возле Хельсинсборга. Весь его экипаж из семи человек — россияне. Известно, что никто из них не пострадал, судну также ничего не угрожает. «Заснувшего капитана подозревают в управлении судном в нетрезвом виде и в халатности, начато расследование», — заявила офицер береговой охраны Мартина Содерберг.

Она добавила, что в зависимости от того, насколько действительно был пьян капитан, его могут как арестовать, так и дать ему вести судно дальше.

По данным отслеживающего корабли сервиса Marine Traffic, Baltic Carrier направлялся из Калининграда в шведский город Лидчепинг. Снять судно с мели планируют в течение дня 25 сентября.

В конце прошлого года российское судно «Кузьма Минин» село на сель у берегов Великобритании. Британцы забрали его на ремонт поврежденного топливного бака, а затем арестовали за долги его владельца.

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