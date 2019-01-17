Российский сухогруз арестовали в Британии

Российский сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства арестован в Великобритании. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», — заявил агентству координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

До выхода к британским берегам судно долго не могло выйти из Нидерландов — причиной этому были коммерческие споры судовладельца и контрагентов.

В декабре 2018 года «Кузьма Минин» сел на мель недалеко от британского порта Фалмут. После того как его сняли с мели, судно находилось в порту. Британцы удерживали корабль, пока шло расследование инцидента и ремонт — в ходе аварии был поврежден топливный бак сухогруза.

По словам Фишова, вне российских территориальных вод находятся девять судов Мурманского морского пароходства — часть из них под арестом по тем или иным причинам.

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