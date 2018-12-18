Российский сухогруз сел на мель у берегов Британии

Российское грузовое судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании. Об этом сообщает Mirror во вторник, 18 декабря.
Служба береговой охраны восстановит плавучесть судна, на котором находится 18 членов экипажа. Отмечается, что груза на корабле нет.
16 000-тонный корабль сел на мель и встал на якорь у берега графства Корнуолл. Это произошло из-за сильного ветра, дождя и больших волн. По данным издания, у сухогруза крен в пять градусов. Пока сообщений о повреждении судна или утечке горючего не поступало.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!