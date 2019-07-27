С капитана севшего на мель корабля взыскали десять миллионов рублей

Владивостокский гарнизонный военный суд взыскал с капитана II ранга Алексея Киселева десять миллионов рублей за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя». Об этом сообщает «Коммерсант».

Инцидент произошел 5 июля 2018 года во время репетиции Гонки героев. Киселев принял управление «Ослябей» на себя, из-за того, что командир корабля якобы не справился с управлением. В результате маневров судно село на мель, его машинное отделение было затоплено, из-за чего потребовался дорогостоящий ремонт.

Сам Киселев вину признал, однако оценил ущерб в 500 тысяч рублей. По его словам, затопление произошло по вине членов экипажа, которые не задраили горловину кормового коффердама. Он также добавил, что повреждения корпуса могли быть получены в любое время после 16 декабря 2016 года, когда проходил последний доковый осмотр судна.

Отмечается, что ранее Киселева признали виновным в нарушении правил вождения военных кораблей и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, ему на два года запретили занимать должности, связанные с управлением кораблями.

«Ослябя» (БДК-101) — большой десантный корабль, состоящий на вооружении Тихоокеанского флота ВМФ России. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота России.

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