Вышедший из Украины сухогруз сел на мель в Керченском проливе

Балкер с грузом металла сел на мель в Керченском проливе. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Росморречфлоте.

Уточняется, что инцидент произошел 13 марта. В ходе движения в караване сухогруз сел на бровку Керчь-Еникальского канала.

По информации портала MarineTraffic, судно вышло из украинского порта Мариуполь 11 марта, и должно было прибыть в итальянскую Венецию 20 числа.

В настоящее время корабль стоит на якоре. Угрозы жизни людей и экологии не зафиксировано. Судоходство в районе осуществляется в штатном режиме.

В декабре 2018 года российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель недалеко от британского порта Фалмут. После того как его сняли с мели, судно находилось в порту. Британцы удерживали корабль, пока шло расследование инцидента и ремонт — в ходе аварии был поврежден топливный бак сухогруза. Позднее корабль был арестован за имеющиеся долги судовладельца.

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