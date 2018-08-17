Выпивший и посадивший судно на мель российский капитан пойдет под суд

Российскому капитану, который посадил балкер с зерном на мель у берегов Швеции будучи пьяным, предъявили обвинение. Об этом РИА Новости сообщили в пятницу, 17 августа, в суде города Мальмё.

Капитана обвиняют в управлении судном в нетрезвом состоянии. Прокуратура сочла преступление тяжким, поскольку концентрация алкоголя в его крови составила до 2,76 промилле. Кроме того, существовала серьезная опасность для окружающих, поскольку мужчина заснул за штурвалом.

Как отмечается, капитан балкера — мужчина 1965 года рождения из Санкт-Петербурга. Во время допроса он признал, что пил виски в своей каюте за несколько часов до работы. Моряк находится под стражей из-за опасений властей, что он может покинуть Швецию.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos везло 5 тысяч тонн пшеницы. Оно село на мель 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. Сухогруз, согласно информации береговой охраны, направлялся из Литвы в Испанию. Он зарегистрирован на карибских островах Антигуа и Барбуда.

В 2017 году в Швеции задерживали россиян по той же причине. Тогда были арестованы капитан и штурман грузового судна с дизельным топливом, севшего на мель.

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