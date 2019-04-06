Севший на мель в Краснодарском крае корабль стал объектом для фотосессий

Сухогруз RIO, севший на мель около поселка Кабардинка (Краснодарский край), превратился в местную достопримечательность. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает TJ.

Корабль выбросило на берег 12 декабря 2018 года во время шторма в Черном море. Никто из членов экипажа не пострадал, однако продолжить плавание судно не смогло. Отмечается, что буксировка в порт требует больших затрат, поэтому корабль до сих пор находится на берегу.

Сухогруз был взят под охрану пограничными службами, поскольку ходит под флагом Ганы и формально считается территорией другого государства. Тем не менее местным жителям удалось нарисовать на борту граффити, устроить возле судна множество фотосессий и организовать к нему экскурсии.

15 марта сообщалось, что балкер с грузом металла сел на мель в Керченском проливе. Судно вышло из украинского порта Мариуполь 11 марта и должно было прибыть в итальянскую Венецию. Угрозы жизни людей и экологии не было зафиксировано, а судоходство в районе продолжило осуществляться в штатном режиме.

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