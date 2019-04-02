На один из крупнейших круизных лайнеров в мире рухнул кран

В ремонтном доке в Атлантическом океане на острове Большая Багама на один из крупнейших в мире круизных лайнеров Oasis of the Seas («Оазис морей») весом более 200 тысяч тонн рухнул подъемный кран. Об этом сообщает Daily Mail.

В результате инцидента пострадали восемь человек — работников верфи, им была оказана помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает. Пассажиров на борту не было.

Кран врезался в корму лайнера во время планового техосмотра. Судно получило серьезные повреждения.

Материалы по теме На волнах качался буй В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз

Oasis of the Seas находится в собственности Royal Caribbean. Лайнер считался самым большим пассажирским кораблем на момент своей постройки в 2008 году, в настоящее время он четвертый по величине в мире. Судно может перевозить до 6300 пассажиров. Его длина составляет 362 метра, а ширина — 66 метров. Стоимость лайнера — один миллиард фунтов стерлингов (около 85,5 миллиарда рублей).

В январе 2019 года на Oasis of the Seas вспыхнула кишечная инфекция. В результате около 167 пассажиров, путешествующих по Карибским островам, подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!