В Норвегии загорелось и утонуло российское судно с аммиаком на борту

Российский траулер «Бухта Наездник» опрокинулся и частично затонул у причала норвежского города Тромсё после того, как на нем в течение 22 часов продолжался пожар. На судне находится около 200 тысяч литров дизельного топлива и цистерна с аммиаком, которая может взорваться, сообщает NRK.

«Судно частично опустилось на дно. Сейчас от происходящего на нем пожара меньше дыма, но сохраняется возможность загрязнения воды дизельным топливом. Сотрудники береговой охраны готовятся к возможному взрыву», — рассказал журналистам глава местной полиции Оле Сэверуд.

По его словам, вероятность взрыва емкости с аммиаком снижается, так как судно начало охлаждаться. Дым, который источает пожар, признали опасным для здоровья. Местность в радиусе 300 метров вокруг аварии оцепили, из домов эвакуировали 92 человек. Их не планируют возвращать до того, как пожар будет потушен. Дым также частично парализовал работу находящейся рядом больницы: некоторые операции пришлось отложить.

Пожар не могут потушить вот уже почти сутки. По данным пожарной службы, он начался из-за сварочных работ: искра подожгла рыбацкие сети на корме корабля.

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