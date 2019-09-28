На взорвавшемся в Южной Корее судне были россияне

На грузовом судне Stolt Groenland в Южной Корее, перевозившем нефтепродукты, произошел взрыв. Об этом сообщает местное новостное агентство Yonhap.

Взрыв прогремел в 4 утра по московскому времени в порту города Ульсан, после чего на судне, которое шло под флагом Кайманских островов начался сильный пожар. Пламя начало быстро распространяться и перешело на рядом стоящее сингапурское судно Bow Dalian, где находился 21 человек.

Отмечается, что на борту Stolt Groenland было 25 членов экипажа, среди которых оказались граждане России и Филиппин. Как стало известно позже, всех сотрудников обоих кораблей успешно эвакуировали. Девять из них получили травмы, и им понадобилась медицинская помощь.

Ранее в сентябре у причала норвежского города Тромсё опрокинулся и частично затонул российский траулер «Бухта Наездник» после того, как на нем в течение 22 часов продолжался пожар. На судне находится около 200 тысяч литров дизельного топлива и цистерна с аммиаком, которая может взорваться.

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