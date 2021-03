Попытка снять огромное судно с мели в Суэцком канале провалилась

Предпринятая 26 марта попытка снять огромное судно-контейнеровоз Ever Given c мели в Суэцком канале провалилась. Об этом сообщил технический оператор корабля, компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), передает Reuters.

В BSM подтвердили, что 28 марта в канал прибудут два дополнительных тягача, которые должны помочь вернуть Ever Given на воду. Одновременно работу ведут экскаваторы: им предстоит выкопать 20 тысяч кубометров песка.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала.

Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 200 судов, в частности танкеры с российской нефтью. Bloomberg подсчитал, что ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день.