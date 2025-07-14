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05:24, 14 июля 2025Силовые структуры

В России заочно арестовали велевшего сбить самолет с пленными командира ВСУ

В суде Москвы заочно арестовали командира ВСУ, велевшего сбить Ил-76 с пленными
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Хамовнический суд Москвы принял решение заочно арестовать командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана (внесен в РФ в перечень террористов), который в 2024 году отдал приказ сбить самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные. С документами по делу ознакомилсось ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — уточняется в судебных материалах.

Дзянману вменяют терористический акт (часть 3 статьи 205 УК РФ). Арест вступит в силу, когда командира ВСУ передадут российским правоохранителям в рамках экстрадиции или депортации на территорию России, либо задержания в РФ.

Ил-76 был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot производства США. На борту находились 74 человека: 65 украинских военнослужащих, трое сопровождавших офицеров ВС РФ и члены экипажа. Кроме того, в начале года Дзямана уже приговорили в РФ к пожизненному заключению по делу об уничтожении еще одного самолета.

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