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18:04, 26 июня 2026Путешествия

Иностранец облил сотрудницу гостевого дома в Таиланде кислотой

The Pattaya News: Британец облил кислотой сотрудницу гостевого дома в Таиланде
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nalidsa / Shutterstock / Fotodom

Незаконно проживающий в Таиланде иностранец облил сотрудницу гостевого дома кислотой и выставил себя жертвой обмана. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

23 июня 40-летний житель Великобритании по имени Ричард устроил дебош в гостиничном заведении в центре Паттайи. Мужчина потерял свою 38-летнюю трансгендерную (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) подругу Супрани, начал кричать и стучать во все двери. Когда 43-летняя управляющая Вираван вмешалась, британец схватил контейнер и облил его содержимым женщину — она получила химические ожоги и была госпитализирована.

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24 июня офицеры арестовали британца, который устроил скандал в закусочной в районе улицы Чалерм Пхракиат, 19. Мужчина требовал от Супрани вернуть его документы и деньги. Во время ареста европеец заявил о своей невиновности: он якобы оборонялся от хозяйки гостиницы, которая угрожала ему мачете, а о кислоте в контейнере не знал. Полиция выяснила, что турист еще в феврале 2026 года просрочил визу. Он также часто ссорился со знакомой, поэтому она спрятала его паспорт.

На данный момент британцу предъявлены обвинения в незаконном пребывании в стране. Пострадавшая остается в больнице в критическом состоянии.

Ранее российский турист заметил два трупа в бассейне своей виллы в Таиланде. Выяснилось, что это были туристы из Индии.

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