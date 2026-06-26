Россиянин получил предсказание о победе и выиграл в лотерею миллионы рублей

Пенсионер из Новосибирска выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Российский пенсионер из Новосибирска получил предсказание о победе от подруги жены и выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Об этом сообщает Atas.info.

Уточняется, что Ринат Измайлов и его супруга часто участвуют в моментальных лотереях от «Столото». В этот раз мужчина вытянул последний билет из стопки по совету продавца и стал победителем.

Измайлов работает охранником. Полученные деньги он хочет потратить на покупку машины и гаража.

Ранее российский боксер выиграл в лотерею миллион рублей и объяснил свою победу.