Россиянин получил предсказание о победе и выиграл в лотерею миллионы рублей

Российский пенсионер из Новосибирска получил предсказание о победе от подруги жены и выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Об этом сообщает Atas.info.
Уточняется, что Ринат Измайлов и его супруга часто участвуют в моментальных лотереях от «Столото». В этот раз мужчина вытянул последний билет из стопки по совету продавца и стал победителем.
Измайлов работает охранником. Полученные деньги он хочет потратить на покупку машины и гаража.
Ранее российский боксер выиграл в лотерею миллион рублей и объяснил свою победу.