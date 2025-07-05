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14:14, 5 июля 2025Силовые структуры

Раскрыто имя командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными под Белгородом. Он оказался причастен к удару по другому самолету

СКР: Сбить Ил-76 с пленными приказал командир бригады ВСУ Николай Дзяман
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В рамках встречи он заслушал ряд докладов, в том числе о расследовании крушения под Белгородом самолета Ил-76 Воздушно-космических сил РФ в прошлом году.

Согласно полученной информации, самолет, на борту которого находились украинские военнопленные, был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot производства США, которые состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Всего на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 находились 74 человека: 65 украинских военнослужащих, трое сопровождавших офицеров ВС РФ и члены экипажа. Никто из них не выжил

Атака на борт была совершена согласно приказу командира данной бригады Николая Дзямана, а также вышестоящего командования армии. Комбрига обвинили в совершении теракта и объявили в международный розыск. Также до сих пор ведутся работы по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц украинского Минобороны.

Фото: СК РФ / РИА Новости

Дзяман приговорен к пожизненному сроку за сбитый самолет над Кубанью

В начале года Дзямана уже приговорили в России к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима по делу об уничтожении еще одного судна — самолета радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У (создан на базе Ил-76). Его также признали виновным в совершении теракта.

Как сообщалось, в феврале 2024-го он отдал приказ уничтожить судно, патрулировавшее воздушное пространство над Краснодарским краем. ВСУ выпустили по нему ракету, 10 членов экипажа в результате не выжили. Следователи подчеркивали, что комбриг, отдавая приказ, осознавал, что судно напрямую не предназначено для боевых действий и не имеет вооружения, а просто производило полет над российской территорией.

Также правоохранители установили, что сведения о воздушном судне ВСУ передал житель Ялты, выступающий против спецоперации и сотрудничающий с Украиной. Он зафиксировал, когда взлетел А-50, и сообщил эту информацию кураторам из спецслужб.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Киев не признавал наличие на борту украинских солдат

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит ВСУ в Белгородской области 24 января 2024 года. Факт смерти всех находившихся на борту людей подтвердили экспертизы ДНК.

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При этом, несмотря на доказательную базу, Киев долгое время открещивался от того, что на сбитом борту находились украинские бойцы. Фактическое подтверждение этого лишь в апреле текущего года сделал замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.

Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об останках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков с этого самолета вернули более 500

Леонид Тимченко замглавы МВД Украины

При этом прямых признаний от Киева так и не поступало.

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