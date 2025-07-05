Раскрыто имя командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными под Белгородом. Он оказался причастен к удару по другому самолету

СКР: Сбить Ил-76 с пленными приказал командир бригады ВСУ Николай Дзяман

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В рамках встречи он заслушал ряд докладов, в том числе о расследовании крушения под Белгородом самолета Ил-76 Воздушно-космических сил РФ в прошлом году.

Согласно полученной информации, самолет, на борту которого находились украинские военнопленные, был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot производства США, которые состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Всего на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 находились 74 человека: 65 украинских военнослужащих, трое сопровождавших офицеров ВС РФ и члены экипажа. Никто из них не выжил

Атака на борт была совершена согласно приказу командира данной бригады Николая Дзямана, а также вышестоящего командования армии. Комбрига обвинили в совершении теракта и объявили в международный розыск. Также до сих пор ведутся работы по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц украинского Минобороны.

Фото: СК РФ / РИА Новости

Дзяман приговорен к пожизненному сроку за сбитый самолет над Кубанью

В начале года Дзямана уже приговорили в России к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима по делу об уничтожении еще одного судна — самолета радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У (создан на базе Ил-76). Его также признали виновным в совершении теракта.

Как сообщалось, в феврале 2024-го он отдал приказ уничтожить судно, патрулировавшее воздушное пространство над Краснодарским краем. ВСУ выпустили по нему ракету, 10 членов экипажа в результате не выжили. Следователи подчеркивали, что комбриг, отдавая приказ, осознавал, что судно напрямую не предназначено для боевых действий и не имеет вооружения, а просто производило полет над российской территорией.

Также правоохранители установили, что сведения о воздушном судне ВСУ передал житель Ялты, выступающий против спецоперации и сотрудничающий с Украиной. Он зафиксировал, когда взлетел А-50, и сообщил эту информацию кураторам из спецслужб.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Киев не признавал наличие на борту украинских солдат

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит ВСУ в Белгородской области 24 января 2024 года. Факт смерти всех находившихся на борту людей подтвердили экспертизы ДНК.

При этом, несмотря на доказательную базу, Киев долгое время открещивался от того, что на сбитом борту находились украинские бойцы. Фактическое подтверждение этого лишь в апреле текущего года сделал замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.

Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об останках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков с этого самолета вернули более 500 Леонид Тимченко замглавы МВД Украины

При этом прямых признаний от Киева так и не поступало.