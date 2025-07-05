СК: Установлена личность отдавшего приказ сбить Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Установлена личность отдавшего приказ сбить Ил-76 с бойцами ВСУ украинского командира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК).

Самолет с украинскими пленными был сбит в 2024 году.

По данным СК, борт был сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса Patriot. Следователям удалось установить, что они стоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Преступный приказ отдал командир соединения Николай Дзяман и вышестоящее командование, добавили в СК.

Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, приняты меры по его международному розыску.

Ранее СК установил личности украинских командиров, которые организовали вывоз на Украину жителей приграничных районов Курской области. Они подозреваются по статьям 205 («Террористический акт») и 206 («Захват заложника») УК РФ.