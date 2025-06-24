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13:08, 24 июня 2025Силовые структуры

Следователи назвали вывозивших жителей Курской области из РФ командиров ВСУ

СК установил личности командиров ВСУ, вывозивших курян из России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Следственный комитет (СК) России установил личности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывозивших курян из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

Они подозреваются по статьям 205 («Террористический акт») и 206 («Захват заложника») УК РФ.

По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела о захвате в качестве заложников жителей Курской области и вывозе их с территории России военными следователями и сотрудниками ФСБ были получены сведения о причастности к преступлению должностных лиц ВСУ — военного коменданта генерал-майора Эдуарда Москалева и пресс-офицера комендатуры полковника Алексея Дмитрашковского.

Они в Судже захватили в качестве заложников гражданских лиц, вывезли их в Сумскую область и незаконно удерживали до мая 2025 года. Следователи допрашивают пострадавших от действий украинских боевиков. Назначены экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших.

Устанавливается местонахождение Москалева и Дмитрашковского.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан возбуждено дело о теракте.

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