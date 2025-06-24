Следователи назвали вывозивших жителей Курской области из РФ командиров ВСУ

СК установил личности командиров ВСУ, вывозивших курян из России

Следственный комитет (СК) России установил личности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывозивших курян из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

Они подозреваются по статьям 205 («Террористический акт») и 206 («Захват заложника») УК РФ.

По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела о захвате в качестве заложников жителей Курской области и вывозе их с территории России военными следователями и сотрудниками ФСБ были получены сведения о причастности к преступлению должностных лиц ВСУ — военного коменданта генерал-майора Эдуарда Москалева и пресс-офицера комендатуры полковника Алексея Дмитрашковского.

Они в Судже захватили в качестве заложников гражданских лиц, вывезли их в Сумскую область и незаконно удерживали до мая 2025 года. Следователи допрашивают пострадавших от действий украинских боевиков. Назначены экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших.

Устанавливается местонахождение Москалева и Дмитрашковского.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан возбуждено дело о теракте.

