После атаки беспилотника ВСУ на Татарстан возбуждено дело о теракте

Следователи возбудили дело после атаки беспилотника ВСУ на Елабужский район

Следователи возбудили уголовное дело после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Елабужский район Татарстана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата, а также размер причиненного ущерба.

Атака на промышленную территорию в Елабужском районе произошла ранее 15 июня. Один человек не выжил, еще 13 пострадали.