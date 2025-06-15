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17:03, 15 июня 2025Силовые структуры

После атаки беспилотника ВСУ на Татарстан возбуждено дело о теракте

Следователи возбудили дело после атаки беспилотника ВСУ на Елабужский район
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Елабужский район Татарстана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата, а также размер причиненного ущерба.

Атака на промышленную территорию в Елабужском районе произошла ранее 15 июня. Один человек не выжил, еще 13 пострадали.

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