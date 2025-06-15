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15:29, 15 июня 2025Россия

13 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в российском регионе

Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на автозавод в Татарстане
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что один человек не выжил, а еще 13 пострадали в Елабужском районе в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности он привел в Telegram-канале.

Минниханов также отметил, что состояние одного пострадавшего назвали тяжелым. «Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте возник пожар, его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы», — добавил чиновник.

Глава Татарстана выразил соболезнование родственникам жертвы украинской атаки. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

До этого стало известно, что Белгород подвергся атаке украинского дрона. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше три жителя получили травмы при ударе ВСУ по Белгородской области.

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