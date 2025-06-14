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01:41, 14 июня 2025Россия

Беспилотник ВСУ атаковал российский город

Губернатор Гладков: Белгород подвергся атаке украинского дрона
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на Белгород. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, в результате атаки пострадавших нет, однако из-за сброса взрывного устройства с беспилотника была незначительно повреждена кровля одного из многоквартирных домов.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось что три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. Украинские войска нанесли удар по населенным пунктам Новая Таловжанка и Маломихайловка. Двое пострадавших были доставлены в больницу.

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