Украина впервые подтвердила наличие пленных ВСУ в самолете Ил-76, сбитом под Белгородом. Что еще стало известно о катастрофе?

Замглавы МВД Украины Тимченко заявил, что в сбитом ВСУ Ил-76 находились пленные

Украина фактически подтвердила, что в самолете Ил-76, сбитом в 2024 году в Белгородской области, были пленные. Об этом заявил замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.

Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об останках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500 Леонид Тимченко замглавы МВД Украины

На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ

Украина с самого начала опровергала данные о находящихся в Ил-76 военнопленных. Изначально секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом Ил-76 не было бойцов ВСУ. Он отметил, что иначе бы на месте падения Ил-76 было бы найдено «большое количество биологического материала». Помимо этого, секретарь СНБО предположил, что российская сторона воспользовалась бы произошедшим и подробно сняла последствия авиакатастрофы.

Фото: vk.com/belgorod1 / Globallookpress.com

Позднее разведка попросила Россию передать тела погибших. В начале декабря 2024 года Украина подтвердила прибытие в республику останков тел военнопленных. В тот же момент эксперты начали расследовать, действительно ли переданные тела принадлежат бойцам ВСУ.

С тех пор прошло больше года, однако власти Украины все еще не отвечают на вопросы родных погибших, находившихся в Ил-76. По словам женщины, чей отец, предположительно, был в самолете среди военнопленных, семьи пострадавших понимают, что самолет был сбит Украиной, но не обладают никакими официальными данными.

Самолет сбили американской ракетой Patriot с территории Украины

Военный самолет Ил-76 разбился близ села Яблоново на севере Корочанского района Белгородской области 24 января 2024 года. Минобороны России тогда сообщило, что на нем летели 65 военных Украины, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

The New York Times со ссылкой на официальные лица в США указывала, что по Ил-76 был нанесен удар ракетой Patriot. Авторы материала также обратили внимание на молчание Вашингтона в отношении Киева за использование системы Patriot для поражения российских самолетов. Вместо этого они заявили, что «именно такие инновации» Украине придется принять для победы в конфликте.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что на момент катастрофы самолет был в технически исправном состоянии. Также она добавила, что в рамках уголовного дела о террористической атаке на российский Ил-76 уже собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность Киева к удару. В том числе выяснен тот факт, что ракета была отправлена по цели с территории села Липцы под Харьковом.