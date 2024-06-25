СК раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 с пленными. Американская ракета взорвалась перед кабиной экипажа

СК России: в момент атаки ВСУ под Белгородом Ил-76 был технически исправен

Во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в январе в Белгородской области Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, был в технически исправном состоянии. Данный факт подтвердила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Согласно предоставленным СК сведениям, все системы военно-транспортного самолета работали в штатном режиме. Доказательством этому послужила информация, полученная после расшифровки бортового самописца.

Ил-76 потерпел крушение 24 января 2024 года близ села Яблоново на севере Корочанского района Белгородской области. В момент падения в самолете находились 65 украинских военнопленных, которых должны были доставить для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из пассажиров борта не выжил.

Фото: Reuters

Следователи доказали, что Ил-76 с украинскими военнопленными сбили ВСУ

СК России получил необходимые доказательства того, что к уничтожению российского самолета с украинскими пленными на борту причастны ВСУ.

В рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет Ил-76 в Белгородской области собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ Светлана Петренко официальный представитель СК России

Официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что в Минобороны осведомлены о наличии ракетных комплексов Patriot на вооружении у армии Украины. Оборонное ведомство России принимает все необходимые меры для установления виновных в произошедшей трагедии и привлечения их к уголовной ответственности.

ВСУ сбили самолет с пленными из американского комплекса Patriot

Следователи сумели восстановить картину крушения Ил-76, в процессе чего было доказано, что российский самолет с украинскими пленными на борту сбили ракетой, выпущенной из комплекса Patriot.

При помощи поэлементной выкладки конструктивных фрагментов упавшего самолета в СК России смогли установить, что Ил-76 был сбит первой ракетой на высоте четыри тысячи метров.

Видеозаписи с камер наружного наблюдения позволили зафиксировать момент, когда основной снаряд сдетонировал перед кабиной экипажа, спровоцировав потерю управления. Вторая ракета самоликвидировалась, не достигнув выбранной наводчиком цели.

Украина знала об обмене пленными, но приказала сбить Ил-76 с украинскими гражданами на борту

Приказ об уничтожении российского самолета с военнопленными ВСУ был отдан руководителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и армии страны. Представители военных структур республики были осведомлены о всех деталях запланированного обмена военнопленными.

Фото: СК РФ / РИА Новости

В СК России напомнили, что мероприятие планировали организовать на границе Белгородской и Сумской областей, однако Ил-76 так и не достиг пункта назначения.

Следователи сообщили о сборе всех необходимых доказательств причастности разведки Украины и ВСУ к крушению российского самолета. Взрывотехническая экспертиза подтвердила, что зенитные ракеты, поразившие борт, были выпущены с территории Харьковской области. Данный факт был также подтвержден средствами объективного контроля радиолокационной разведки.