В СК рассказали детали поражения ракетами Patriot самолета с пленными ВСУ

СК: собраны доказательства, подтверждающие причастность ВСУ к уничтожению Ил-76

Следственный комитет (СК) России собрал доказательства причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к поражению двумя ракетами американского комплекса Patriot самолета Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными, летевшими на обмен. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, следователи располагают данными, что подразделения ВСУ имеют на вооружении ракетные комплексы производства США. Вместе с Минобороны России проводится работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к атаке на российский самолет.

По версии следствия, 24 января 2024 года между Россией и Украиной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. Руководство ВСУ достоверно знало об этом и приказало уничтожить самолет, в салоне которого находилось 65 военнопленных — граждан Украины. Самолет был атакован. Согласно данным расшифровки бортового самописца, в момент атаки судно было технически исправно. На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot, также поражающий элемент ракеты был найден в теле одного из пассажиров.