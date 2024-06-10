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16:38, 10 июня 2024Мир

В Армии США подтвердили, что ВСУ сбивали российские самолеты американским оружием. Это могли быть Ил-76, Су-34 и Су-35

Полковник США признала, что Ил-76 и Су-34 ВС РФ сбили с помощью Patriot

Фото: Vadim Savitsky / Russian Defense Ministry Press Service / AP

Помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе подтвердила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбивали самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России американским оружием. В ходе конференции Fires Symposium 2024 она заявила, что российские Ил-76, Су-34 и Су-35, атакованные в воздушном пространстве над Белгородской и Брянской областями, попали в засаду зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Их экипажи были подготовлены иностранными инструкторами на территории Германии.

По словам Клементе, изначально западные системы должны были включить в ПВО Киева, однако затем командование ВСУ приняло решение об отправке батареи с ЗРК Patriot на территорию Харьковской области, вблизи границы с Россией.

Ими была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами [Patriot]. Ее возможности позволили экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе... Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27

Розанна Клементепомощница начальника штаба 10-й Армии США

Судя по датировке, Клементе могла допустить ошибку в обозначении воздушных судов. Скорее всего, она подразумевала авиакатастрофу с тяжелым военно-транспортным самолетом Ил-76, который разбился в Белгородской области в конце января, а также крушение истребителей Су-35 и Су-34 на территории Брянской области в мае 2023 года.

Розанна Клементе

Розанна Клементе

Кадр: Телеграм-канал Kotsnews

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что доклад Клементе является очередной иллюстрацией вовлеченности «коллективного Запада» в конфликт. «И они перестают стесняться в этом признаваться», — добавил он.

Что известно о крушении Ил-76?

24 января Ил-76 Минобороны России потерпел крушение в Белгородской области близ села Яблоново на севере Корочанского района, расположенного более чем в 70 километрах от границы с Украиной. Экипажу удалось увести тяжелый транспортник от жилых домов.

На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Кроме того, там были шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

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Экспертиза установила, что воздушное судно было сбито зенитной управляемой ракетой MIM-104A ЗРК Patriot производства США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes. По данным следствия, 24 января украинские военнослужащие из Харьковской области атаковали российский самолет двумя ракетами.

Крушение Су-35 и Су-34 назвали авиазасадой

Авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России потерпела крушение в граничащей с Украиной Брянской области. Экипаж разбившегося в деревне Истровка Стародубского района Су-34 спасти не удалось, пилот и штурман истребителя-бомбардировщика не смогли катапультироваться.

Ракеты ПВО Patriot

Ракеты ПВО Patriot

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Су-35 упал в районе села Шкрябино Стародубского района. Пилот не выжил.

ЧП назвали авиазасадой. По данным собеседников газеты «Коммерсантъ», потерпевшие крушение боевые машины могли быть сбиты. «Специалисты же предположили, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака, скорее всего, была проведена средствами поражения "воздух-воздух", то есть с самолетов или вертолетов противника. Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду», — говорилось в материале.

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      Варвара Кошечкина
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