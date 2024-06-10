Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 10 июня 2024Мир

В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

Полковник США Клементе: самолеты ВКС РФ Ил-76 и Су-34 были сбиты ЗРК Patriot ВСУ
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Ил-76, Су-34 и Су-35, которые были сбиты в воздушном пространстве над Белгородской и Брянской областями, попали в засаду ЗРК Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ), их экипажи были подготовлены иностранными инструкторами на территории ФРГ. Об этом в ходе конференции Fires Symposium 2024 заявила помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе.

По ее словам, изначально украинские экипажи готовились для дальнейшего включения западных систем в ПВО Киева, но после окончания их обучения и возвращения на Украину командование ВСУ приняло решение об отправке батареи с ЗРК Patriot на территорию Харьковской области, вблизи границы с Россией.

«Ими была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами [Patriot]. Ее возможности позволили экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе... Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27», — рассказала она.

Судя по датировке, Клементе ошиблась в обозначении самолетов. Вероятно, она имела в виду авиакатастрофу с военным транспортным самолетом Ил-76, который разбился в Белгородской области, а также инцидент с крушением истребителей Су-35 и Су-34 на территории Брянской области.

В феврале глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова доказать причастность США к крушению самолета Ил-76. До этого издание The New York Times сообщило, что американские чиновники на условиях анонимности признались, что российский самолет Ил-76 действительно был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

      Учитель физики рассказал об удивившей его просьбе завуча начать курить

      В ВСУ признали активное продвижение ВС России в Часовом Яре

      В России автомобиль на полной скорости протаранил АЗС и попал на видео

      Кафельников оценил шансы 17-летней россиянки на победу в турнирах Большого шлема

      Двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват российского судна

      Названы дешевые способы почистить мебель

      В России предложили изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры

      СК завершил расследование дела о незаконной деятельности фонда «Возрождение»

      Антисемит и правонарушители стали депутатами Европарламента от Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше