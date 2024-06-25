Восстановлена картина поражения ракетами российского самолета с пленными ВСУ

СК: Ил-76 с пленными ВСУ был поражен американской ракетой на высоте 4000 метров

Следователи восстановили картину поражения ракетой, выпущенной из комплекса Patriot, российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту 24 января. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Проанализировав видеозаписи с камер наружного наблюдения, следователи пришли к выводу, что воздушное судно было поражено первой ракетой на высоте около четырех тысяч метров. Подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета.

Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

Следователи произвели поэлементную выкладку конструктивных фрагментов сбитого самолета.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.