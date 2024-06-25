Украинское командование отдало приказ сбить российский самолет с пленными ВСУ

СК: приказ сбить самолет с пленными, летевшими на обмен, был отдан ГУР и ВСУ

Руководители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ) достоверно знали о запланированном обмене военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей, однако отдали приказ сбить российский самолет, в котором находились 65 граждан Украины. Об этом заявила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, российские следователи собрали доказательства причастности ВСУ к крушению Ил-76 Минобороны России, перевозившего военнопленных.

Согласно результатам взрывотехнических экспертиз, по воздушному судну были выпущены две зенитные управляемые ракеты американского комплекса Patriot с территории Харьковской области Украины. Эти данные также подтверждают средства объективного контроля радиолокационной разведки.

Следователи пришли к выводу, что первая ракета сбила Ил-76 на высоте около четырех тысяч метров. Подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.