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23:38, 17 июня 2024Силовые структуры

Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет. Это мог быть уникальный «летающий радар» А-50У

Суд заочно арестовал полковника ВСУ Дзямана за приказ сбить самолет ВКС РФ
Николай Дзяман

Николай Дзяман. Фото: Следственный комитет РФ

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-1 зенитной ракетной бригады (войсковой части А4608) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана, который отдал приказ об уничтожении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном пространстве Российской Федерации.

Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации

Хамовнический районный суд Москвы

Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший причинение смерти человеку»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Полковник ВСУ объявлен в федеральный розыск.

В этот же день российские следователи попросили о заочном аресте четырех иностранных наемников. Материалы в отношении Мильмана М., Киричек О., Мюррея А.Т., Чиковани Т. уже зарегистрированы в Басманном районном суде Москвы и в ближайшее время будут рассмотрены судьей.

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31 мая 2022

Сбитый по приказу Дзямана самолет не был боевым

Следственный комитет России требовал заочного ареста по делу о терроризме для полковника Николая Дзямана, проходящего службу в противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал один из самолетов ВКС РФ. Самолет не имел вооружения и не был боевым. Однако Дзяман, несмотря на это, приказал своим подчиненным уничтожить его.

По данным следствия, полковник Дзяман, осознавая, что указанное воздушное судно не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве Российской Федерации, отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на его уничтожение

Следственный комитет России

Военнослужащие ВСУ выполнили приказ. В результате российский самолет был уничтожен, все члены экипажа в составе десяти человек погибли.

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8 сентября 2023

Сбитый самолет мог быть уникальным российским «летающим радаром» А-50У

Как пишет «Коммерсантъ», в деле полковника ВСУ речь идет об уничтожении самолета А-50У над Краснодарским краем.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что «летающий радар» ВКС РФ был сбит 23 февраля. В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что А-50У — это новая модернизированная версия самолета стоимостью 350 миллионов долларов.

Официального подтверждения крушения от Минобороны России не последовало. Однако, как отмечается на сайте правительства Ивановской области, 30 марта в городе Иваново простились с ивановскими летчиками, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Все члены экипажа самолета А-50, десять человек, награждены орденами Мужества посмертно. Государственные награды передали семьям погибших героев, отметили власти региона.

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У был передан ВКС России в сентябре 2023 года.
А-50У получил новые мониторы, электронику и пилотажно-навигационный комплекс. Также была улучшена эргономика для снижения утомляемости экипажа.

В январе Минобороны России сообщило, что модернизированные самолеты А-50У помогли засечь большинство уничтоженных истребителей Вооруженных сил Украины.

«Летающий радар» может наблюдать за самолетами, крылатыми ракетами, дронами, а также надводными объектами на расстоянии 310 километров, рассказывал военный аналитик Алексей Суконкин.

Судно может провести в воздухе около восьми часов без дозаправки, а со сменой экипажа и дозаправкой самолет может выполнять задачи 24 часа. Радиус действия радиолокационной станции на А-50У ограничивается только кривизной поверхности Земли. Эксперт допустил, что Воздушно-космические силы России будут беречь этот самолет.

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      Марина Совина
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