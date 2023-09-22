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19:40, 22 сентября 2023Наука и техника

В России рассказали о возможностях «летающего радара»

Суконкин: самолет А-50У сможет наблюдать надводные объекты на 310 километров

Фото: «Ростех»

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У может наблюдать за самолетами, крылатыми ракетами, дронами, а также надводными объектами на 310 километров. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

«Для постоянного освещения обстановки в ходе боевых действий, сравнимых по масштабам с СВО, необходимо наличие нескольких десятков самолетов-локаторов, подобных А-50У. Очень хорошо, что ВКС России получили модернизированный борт. Но лучше получать несколько таких машин в год», — сказал Суконкин.

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Эксперт добавил, что А-50У может провести в воздухе около восьми часов без дозаправки, а со сменой экипажа и дозаправкой самолет может выполнять задачи 24 часа. Эксперт допустил, что Воздушно-космические силы России будут беречь этот самолет.

По словам Суконкина, радиус действия радиолокационной станции на А-50У ограничивается только кривизной поверхности Земли.

Ранее в сентябре «Ростех» сообщил о поставке Воздушно-космическим силам России модернизированного самолета ДРЛОиУ А-50У.

В январе в Минобороны России рассказали, что А-50У помогли обнаружить большинство из уничтоженных истребителей Вооруженных сил Украины.

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    Даниил Иринин
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