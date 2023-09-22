ВКС России получили модернизированный «летающий радар»

«Ростех» поставил ВКС РФ самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У

Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация (входят в "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация (А-50 — прим. «Ленты ру»)», — сообщили в «Ростехе».

Там отметили, что применение современного оборудования снизило вес полученного ВКС летающего радара, а также позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении задач. Модернизированный А-50У получил новые мониторы, электронику и пилотажно-навигационный комплекс. Также была улучшена эргономика для снижения утомляемости экипажа.

В госкорпорации добавили, что новое оснащение самолета повышает дальность и скорость обнаружения воздушных, наземных и морских целей, а также эффективность противодействия противника. А-50У модернизировали в рамках программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной гособоронзаказом.

Генеральный конструктор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») Вячеслав Михеев отметил, что применение А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты Украины и эффективно противодействовать им. Он добавил, что в ближайшее время планируется завершить модернизацию еще одного А-50.

В январе Минобороны России сообщило, что модернизированные самолеты А-50У помогли засечь большинство из уничтоженных истребителей Вооруженных сил Украины.

