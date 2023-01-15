Минобороны рассказало о помощи самолетов А-50У в обнаружении истребителей ВСУ

Минобороны России: самолеты А-50У обнаружили большинство уничтоженных истребителей ВСУ

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У помогли засечь большинство из уничтоженных истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной СВО (специальной военной операции)», — сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что благодаря данному типу разведывательной авиации российские военные смогли обнаружить большинство из уничтоженных украинских истребителей. Отмечается, что в самолетах установлена мощная радиолокационная станция с излучением, которое направляется в разные стороны, благодаря чему у радара нет мертвых зон.

Ранее газета The New York Times рассказала, что у российских военных есть преимущество над ВСУ, поскольку первые применяют беспилотные летательные аппараты, затраты на которые гораздо меньше, чем на украинские средства противовоздушной обороны, которыми приходится сбивать эти дроны.