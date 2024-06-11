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07:51, 11 июня 2024Россия

Минобороны сообщило о крушении Су-34 в российском регионе. Что известно об авиакатастрофе?

Минобороны: Су-34 ВСК России разбился в Северной Осетии, экипаж погиб

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии. Об этом утром 11 июня сообщило Минобороны РФ.

Там уточнили, что военный самолет упал в горной местности. Членов экипажа Су-34 спасти не удалось. По информации ведомства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировали.

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Предварительной причиной названа техническая неисправность

В министерстве заявили, что предварительная причина крушения самолета в российском регионе — техническая неисправность.

На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.

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Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет

В Минобороны также рассказали, что Су-34 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Как сообщили в оперативных службах республики, на борту самолета находились два пилота.

10 апреля в Крыму упал военный вертолет Ми-24. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. По предварительной информации, причиной стал отказ авиатехники.

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      Марина Совина
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