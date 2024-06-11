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07:13, 11 июня 2024Россия

Минобороны раскрыло обстоятельства крушения Су-34 в горах Северной Осетии

МО: Су-34 упал в горах Северной Осетии во время учебно-тренировочного полета

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Самолет Су-34 Воздушно-космических сил России потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Обстоятельства крушения раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

Все члены экипажа, которые находились на борту военного самолета, не выжили. Сколько конкретно человек не удалось спасти — в министерстве не уточнили.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — уточнили в оборонном ведомстве, подчеркнув, что причиной случившегося, предварительно, стала техническая неисправность.

О крушении Су-34 стало известно утром во вторник, 11 июня. На место падения самолета уже вылетела комиссия ВКС.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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