Минобороны раскрыло обстоятельства крушения Су-34 в горах Северной Осетии

МО: Су-34 упал в горах Северной Осетии во время учебно-тренировочного полета

Самолет Су-34 Воздушно-космических сил России потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Обстоятельства крушения раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

Все члены экипажа, которые находились на борту военного самолета, не выжили. Сколько конкретно человек не удалось спасти — в министерстве не уточнили.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — уточнили в оборонном ведомстве, подчеркнув, что причиной случившегося, предварительно, стала техническая неисправность.

О крушении Су-34 стало известно утром во вторник, 11 июня. На место падения самолета уже вылетела комиссия ВКС.